Осуждающая богачей конгрессвумен США спустила 300 долларов на прическу

Самая молодая конгрессвумен США, демократка Александрия Окасио-Кортес, сделала стрижку в дорогом салоне, хотя могла бы сэкономить. Об этом пишет The Washington Times со ссылкой на источники.

По информации издания, социалистка, регулярно выступающая против состоятельных слоев населения и высокой стоимости жизни в бедных районах Вашингтона, заплатила около 300 долларов (около 20 тысяч рублей) за новую прическу в модном салоне красоты в центре города.

Журналистам стало известно, что Окасио-Кортес посетила парикмахерскую Last Tangle Salon, где подстриглась за 80 долларов (пять тысяч рублей), а затем сделала окрашивание за 180 долларов (12 тысяч рублей). Помимо этого, по данным источника из салона красоты, она оставила мастеру 20-процентные чаевые в размере 52 долларов (более трех тысяч рублей).

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The Washington Times отмечает, что конгрессвумен могла сделать точно такую же прическу в субсидируемой государством парикмахерской Capitol Hill, сэкономив 100 долларов (6,5 тысячи рублей). Кроме того, газета напоминает, что в год Окасио-Кортес зарабатывает 174 тысячи долларов (более 11 миллионов рублей).

«Александрия Окасио-Кортес — это Эва Перон американской политики, — заявил президент консервативной некоммерческой организации Americans for Limited Government ("Американцы за ограниченное правительство") Рик Мэннинг (Rick Manning), имея в виду бывшую первую леди Аргентины, которая, поддерживая социалистов, любила носить дизайнерскую одежду и дорогие украшения. — Она проповедует социализм, но сама пользуется всеми благами привилегированного класса. Нет ничего плохого в том, чтобы потратить деньги на внешность, особенно если ты публичная личность. Однако некрасиво отдавать сотни долларов за прическу, с которой ты потом будешь сниматься для ролика о несправедливой оплате труда».

Стилист Александрии Окасио-Кортес отказался давать комментарии по поводу расходов политика.

В сентябре в новой короткой стрижке дочери президента США Дональда Трампа Иванки СМИ рассмотрели стремление построить политическую карьеру. «Бойтесь, очень бойтесь: новая прическа Трамп вполне может означать, что она укрепила свои политические амбиции. Боже, спаси нас всех, если она станет брюнеткой», — пошутила журналистка The Guardian Арва Махдави.

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