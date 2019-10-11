Гигантский смартфон для пенсионеров появился в российском городе

В Октябрьском районе Екатеринбурга установили гигантский смартфон для пожилых людей. Об этом сообщает TV BRICS.

По данным телеканала, устройство появилось в комплексном центре социального обслуживания. С его помощью пенсионеры с плохим зрением смогут записаться к врачу, посмотреть расписание общественного транспорта и даже сделать селфи. Кроме того, специалисты центра планируют использовать «гаджет» обучения пожилых людей. Так, их хотят научить оплачивать с помощью смартфона коммунальные услуги.

По словам директрисы центра Оксаны Антоновой, большинство пенсионеров достаточно самостоятельны, многие из них с первого раза справились с интерфейсом огромного смартфона.

«Мы поддерживаем тех, кто готов жить в ногу со временем. После прохождения обучающего курса, который мы проводим, пожилые люди уверенно ориентируются в своих гаджетах, пользуются возможностями онлайн-доступа к госуслугам, легко находят нужную информацию на интерактивных панелях в торговых центрах и других общественных местах», — прокомментировала деятельность центра его замдиректора Елена Решетова.

Гигантский смартфон для пенсионеров был установлен благодаря национальному проекту «Демография». Уход за пожилыми людьми является одной из основных задач нацпроекта и входящего в него федерального проекта «Старшее поколение», который нацелен на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни людей. До 2024 года планируется создать систему долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Существующие организации соцобслуживания будут отремонтированы, новые построят по мировым стандартам. Для этого на нацпроект «Демография» выделено более трех триллионов рублей.

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