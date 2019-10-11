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Российский специалист по эффектам в «Аватаре» получил срок за убийство родителей

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Сергей Кудрявцев

Специалист по визуальным эффектам Сергей Кудрявцев, работавший над «Аватаром» и «Властелином колец», приговорен к 26 годам тюремного заключения за убийство родителей. Об этом сообщает The Sun в пятницу, 11 октября.

Мужчина зарезал ножом 69-летнего отца и 68-летнюю мать из-за спора, связанного с уходом за собакой, в их доме в Лондоне. Через три дня после убийства он позвонил в полицию и сознался в содеянном.

На суде Кудрявцев также признал вину и потребовал для себя максимальную меру наказания.

48-летний эксперт по спецэффектам имеет российское и новозеландское гражданство. Он также работал над такими картинами, как «Милые кости», «Восстание планеты обезьян», «Обитель зла», «Люди Икс: Последняя битва» и «Я, робот».

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