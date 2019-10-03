Работавший над «Аватаром» российский специалист зарезал семью из-за собаки

Специалист по визуальным эффектам Сергей Кудрявцев, работавший над фильмом «Аватар», убил своих родителей. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

48-летний мужчина зарезал ножом 69-летнего отца Владимира и 68-летнюю мать Татьяну в их доме в Лондоне. Лишь через три дня он позвонил в полицию и заявил, что готов признать себя виновным в убийстве. В суде эксперт по спецэффектам, имеющий российское и новозеландское гражданство, признался, что пошел на такой шаг, так как у него были разногласия с родственниками по поводу ухода за собакой породы мастиф.

Обвиняемый также рассказал, что на протяжении нескольких месяцев думал об убийстве родителей: «Я не могу сказать, что я действительно планировал это. Если бы вы спросили меня за день до случившегося, пойду ли я на это, я бы точно сказал, что нет. В то же время, когда я это сделал, я полностью осознавал, что произошло».

Сергей Кудрявцев работал не только над «Аватаром», но и над рядом других известных картин. Среди них — «Властелин колец», «Милые кости», «Восстание планеты обезьян», «Обитель зла», «Люди Икс: Последняя битва» и «Я, робот».

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!