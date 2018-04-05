Молодой актер напился и убил чью-то прабабушку

Британский актер Харри Симс предстанет перед судом за убийство 80-летней Урании Ламбру. Об этом сообщает Daily Mail.

Пьяный 29-летний артист толкнул женщину, у которой 16 внуков и 13 правнуков, на одной из улиц Лондона. Ламбру упала и ударилась головой о металлический столб.

Пострадавшую доставили в больницу и вскоре выписали. Через два дня она была снова госпитализирована, врачи обнаружили у пенсионерки кровоизлияние в мозг. Она скончалась на следующий день.

Дочь погибшей сообщила, что Ламбру возвращалась домой от второй дочери и «оказалась не в то время не в том месте». Симс дебоширил и пинал прибывшую полицейскую машину. Ламбру проходила мимо и привлекла его внимание.

Харри Симс исполнил одну из ролей в драме «Земляничные поля» 2012 года. Он также снялся в нескольких независимых британских проектах.

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