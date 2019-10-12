ИГ взяло на себя ответственность за взрывы на пути российских военных в Сирии

Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за подрыв двух взрывных устройств на маршруте патрулирования российской военной полиции на юге Сирии. Об этом сообщает портал SITE Intelligence Group, который отслеживает деятельность террористов в сети.

Ранее стало известно, что в сирийской провинции Дераа боевики взорвали две бомбы на пути российского военного патруля. Никто из военных не пострадал. Отмечалось, что спустя 20 минут после первого взрыва к месту происшествия прибыло подразделение сирийских органов безопасности. В это время произошел второй взрыв. В результате двое сирийских сотрудников получили легкие ранения. Также был поврежден автомобиль сирийских органов безопасности.

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