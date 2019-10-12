В Госдуме прояснили ситуацию с опросом о смертной казни

В Госдуме не давали установок о проведении опроса по поводу возвращения смертной казни в России. Об этом 12 октября заявила советник спикера нижней палаты парламента Анастасия Кашеварова, передает ТАСС.

«Ребята ведут соцсети, соцсети предполагают опросы, сделали опрос. СМИ раскрутили опрос во "ВКонтакте", как будто это всенародный референдум», — заявила Кашеварова.

По словам советника спикера, SMM «живет сам по себе», и «никаких установок не было». «Все устраивают опросы, в том числе и они», — отметила она.

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11 октября на странице Госдумы «ВКонтакте» появился опрос, нужно ли вернуть смертную казнь для убийц детей и педофилов. 80 процентов участников голосования поддержали возвращение высшей меры наказания. За возвращение смертной казни уже высказались депутаты Госдумы Евгений Примаков и Ольга Алимова.

Об отмене моратория на смертную казнь в России заговорили после убийства в Саратове девятилетней Лизы. Школьницу задушил четырежды судимый Михаил Туватин.

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