Власти оценили призывы вернуть в России смертную казнь

Для возвращения в России смертной казни нет правовых оснований, несмотря на то, что чувства жителей Саратова понятны после убийства девятилетней школьницы Лизы. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, передает РИА Новости.

Клишас напомнил, что Конституционный суд России неоднократно выступал против возвращения смертной казни, так как в результате моратория на нее сформировались гарантии прав человека не быть подвергнутым такому наказанию.

Он добавил, что Россия должна выполнять статью 18 Венской конвенции о праве международных договоров, так как подписала Протокол №6, — основным обязательством по нему является полная отмена смертной казни. Таким образом, с 16 апреля 1997 года в России не может применяться смертная казнь.

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Ранее в России начался сбор подписей за проведение референдума об отмене моратория на смертную казнь в отношении осужденных за насилие над детьми. Автор петиции — некая адвокат Симанова. Она указала, что после убийства девятилетней девочки в Саратове «пришло время необходимости отмены [моратория на] смертную казнь для убийц и насильников детей».

За введение смертной казни на фоне убийства девочки из Саратова также выступил депутат Госдумы Евгений Примаков. Он объяснил, что такие преступники не должны содержаться в тюрьме на деньги налогоплательщиков. На странице Госдумы во «ВКонтакте» появился опрос, в котором россиянам предложили оценить целесообразность возвращения смертной казни.

Девятилетняя школьница Лиза пропала утром 9 октября по дороге в школу. Позже ее тело нашли, подозреваемого в убийстве задержали. Он сознался в преступлении и рассказал следствию, что задушил ребенка со злости за грубый ответ.

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