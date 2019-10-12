Бывший СССР
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Последние новости
Стали известны подробности смерти раненной керченским стрелком педагога
Группа «Кино» объявила о новых концертах спустя 30 лет
Менеджер Усика объяснил отказ спортсмена от боя с россиянином
Япония признала бесполезность систем ПРО из США против ракет России
Опоздавший на рейс россиянин разгромил аэропорт и попал на видео
Россиянам назвали простой способ снизить риск развития рака
Назван любимый европейский город россиян
В «Улице Сезам» появился герой из семьи наркоманов
Российский голкипер НХЛ остался без клюшки и совершил серию сейвов
Новости партнеров

Пресс-секретарь Зеленского снова оскандалилась

Перейти в «Мою Ленту»

Юлия Мендель, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского, оттолкнула журналистку издания «Апостроф» Юлию Забелину. Видеозапись случившегося опубликована Facebook-аккаунте Забелиной.

Инцидент произошел во время пресс-марафона Зеленского 10 октября. На кадрах видно, как журналистка подходит к президенту, чтобы лично задать ему вопрос. В этот момент появилась Мендель; она взяла Забелину под локоть и попыталась отвести ее в сторону.

В беседе с изданием «Буквы» журналистка рассказала, что потом пресс-секретарь оттолкнула ее и попросила больше не задавать никаких вопросов. «А когда я попросила ее не толкать меня, она ответила: "Кто вас толкает?". В целом, неприятно было, ведь у меня был совсем короткий уточняющий вопрос, и сам Зеленский отреагировал гораздо спокойнее ее», — добавила девушка.

Она подчеркнула, что такое поведение представителя президента неприемлемо.

Ранее Юлия Мендель уже попадала в скандал из-за своего поведения. В конце сентября в сети появился ролик, на котором видно, как пресс-секретарь несколько раз оттолкнула украинского журналиста проекта «Схемы» Сергея Андрушко, когда он пытался задать вопрос Зеленскому, а также руководителю офиса президента Андрею Богдану. Сама Мендель заявила, что таким образом обеспечивала безопасность главы государства.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Мендель не втрималася і знову відштовхнула журналістку від Зеленського: відео
Напавшую на журналиста помощницу Зеленского потребовали отправить в отставку
Пресс-секретарь Зеленского напала на журналиста
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0211 октября

Украинский тупик

Как США используют Зеленского в предвыборной гонке и чем это грозит Киеву
08:43Сегодня

Зеленский рассказал о шоке Европы от поведения Порошенко

07:44Сегодня

На Украине указали на «главную ошибку» Зеленского

05:50Сегодня

Латвия осудила Россию за празднование годовщины освобождения Риги от нацистов

Бывший СССР00:02 9 октября

Колесо Майдана

Зеленский подписал мирные соглашения по Донбассу. Почему украинцы недовольны?
03:13Сегодня

Назарбаев рассказал о причинах отставки

20:3011 октября

Стало известно об автоматчиках у могилы Захарченко в ДНР

19:0111 октября

На позициях Киева в Донбассе заметили «Бук»

Бывший СССР00:02 6 октября

«Надо удирать в Россию»

Почему польские белорусы радовались пакту Молотова-Риббентропа и мечтали вернуться в СССР
18:3711 октября

Президент Азербайджана обвинил Армению в героизации «фашистского палача»

13:4211 октября

Разведение войск в Донбассе окончательно сорвано

17:4811 октября

На Украине узнали об увольнении военных без российских паспортов в ДНР и ЛНР

Россия
Россиянам назвали простой способ снизить риск развития рака
«Тем, кто послабее, приходится туго»
От этих россиян отказываются при рождении и держат взаперти. Но есть те, кто хочет помочь
Россиянам рассказали о погодной аномалии в стране
Пробил Дно
Фотограф поехал в самый матерящийся город России и чуть не @#$%%!
Россияне поддержали возвращение смертной казни
«Будто внезапно оказался на подводной лодке»
Проблемы с психикой имеет каждый третий россиянин. Что делать их близким?
Стало известно о новой жертве бойни в колледже Керчи
Все материалы
Мир
Япония приготовилась к мощнейшему за последние 60 лет тайфуну
«У американцев до сих пор холодная война в головах»
Российский журналист уехал жить в США и узнал много нового о России
ИГ взяло на себя ответственность за взрывы на пути российских военных в Сирии
Русские, назад!
Нефть, коррупция, террор: зачем Россия возвращается в охваченный беспорядками Ирак?
Названо число жертв турецкого «Источника мира» в Сирии
Турция начала военную операцию в Сирии
Армия зачищает приграничные районы от курдов. Россия и США не вмешиваются
Спецназ США попал под обстрел турецких военных в Сирии
Все материалы
Бывший СССР
Пресс-секретарь Зеленского снова оскандалилась
Украинский тупик
Как США используют Зеленского в предвыборной гонке и чем это грозит Киеву
Зеленский рассказал о шоке Европы от поведения Порошенко
Колесо Майдана
Зеленский подписал мирные соглашения по Донбассу. Почему украинцы недовольны?
На Украине указали на «главную ошибку» Зеленского
Киев митингует против «формулы Штайнмайера»
Националисты пригрозили Зеленскому срывом договоренностей по Донбассу и госпереворотом
Латвия осудила Россию за празднование годовщины освобождения Риги от нацистов
Все материалы
Экономика
Выпуск криптовалюты от Telegram в США приостановили
Русская пирамида
Как в попытке разбогатеть доверчивые россияне теряют деньги, машины и жилье
Между Москвой и Киевом устроили битву цен
Золотая чаша
Убытки, обман и головная боль партнеров по всему миру: сеть «Даблби» в центре скандала
Пассивные мужчины оказались рискованнее пассивных женщин
Ход слоном
Как Сбербанк борется с цифровым мошенничеством
Россия рекордно сэкономила
Все материалы
Силовые структуры
Появились детали дела о хищении 20 миллиардов рублей российским экс-губернатором
«Люди кричали, чтобы им отдали этого урода»
Очевидцы — о народном гневе и желании линчевать убийцу девочки в Саратове
Опубликовано видео избиения заключенного начальником российской колонии
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Обвиняемый в хищении 20 миллиардов рублей экс-губернатор сбежал из России
Жители Саратова и сотрудники полиции около гаражного комплекса, где было найдено тело пропавшей девятилетней девочкиРоссияне захотели линчевать убийцу девятилетней девочки
Разъяренную толпу в Саратове сдержали слезоточивым газом. В город стягиваются силовики
Бывшего российского губернатора обвинили в хищении 20 миллиардов рублей
Все материалы
Наука и техника
Япония признала бесполезность систем ПРО из США против ракет России
«Честь сегодня заслонили деньги»
Он первым вышел в открытый космос и показал его миру: умер космонавт Алексей Леонов
Обнаружена связь между медленной ходьбой и ранним старением мозга
Гестапо в полях
Как тайная полиция Третьего рейха наводила свой порядок на украинских землях
Украина показала сверхзвуковую ракету «Блискавка»
«Я точно не гений!»
Хидео Кодзима о русских фанатах, вызывающей Death Stranding и одиночестве
НАСА анонсировало полет астронавтов на корабле SpaceX
Все материалы
Спорт
Менеджер Усика объяснил отказ спортсмена от боя с россиянином
Алена Леонова«Перегрузка больше, чем у космонавта»
Фигуристки рискуют стать инвалидами из-за сложных прыжков. Зачем они все равно это делают?
Российский голкипер НХЛ остался без клюшки и совершил серию сейвов
На шотландский флаг
Россия «порвала» горцев в «Лужниках». Сборная в шаге от Евро-2020
Тайсон Фьюри подерется с рестлером
Тони Адамс«Моя доза — 20 пинт пива»
Победы, пьянки и тюрьма — веселая жизнь легенды «Арсенала» Тони Адамса
Стивен Сигал отказался считать Нурмагомедова лучшим бойцом в мире
Все материалы
Культура
В «Улице Сезам» появился герой из семьи наркоманов
Главная новая музыка
Хип-хоп-хулиган из Детройта, нуарные герои «Твин Пикс» и томная Луна
Умер актер фильма «Джеки Браун»
Скандал на оба ваши дома
Как обвинения в харассменте и коррупции изменили Нобелевскую премию
Французского певца обвинили в сексуальном насилии
Мишель Обама и Барак Обама«С Бараком носились как с хрустальной вазой»
Мишель Обама о тайнах Белого дома
Российский актер умер на сцене
Все материалы
Интернет и СМИ
Освобожденная в Иране российская журналистка раскрыла подробности заключения
Мир уже не тот
Как меняются люди и откуда берется война: взгляд лучших молодых фотографов мира
Земляки покритиковавшего КВН комика объяснили его слова
Электронную почту россиян предложили блокировать
Так власти хотят побороть «почтовых террористов». Как их будут вычислять — неясно
Бывшие жены Кержакова и топ-менеджера «Лукойла» стали участницами «Холостяка»
«Google замалчивает свои контракты»
Лучшие интернет-компании мира мечтают сотрудничать с ЦРУ. Кто из них уже под колпаком?
Освобожденная в Иране российская журналистка рассказала о провокации спецслужб
Все материалы
Ценности
В сети высмеяли похожее на дверную ручку обручальное кольцо
Жиголо и денди
Когда-то мужчины с гордостью носили колготы, юбки и трико. Что заставило их переодеться?
Раскрыта оптимальная частота умывания
«С ним было опасно оставлять любую женщину»
Лифт на яхте и ванна для Мэрилин Монро: как жил президент США Джон Кеннеди
Неестественные ягодицы самой молодой миллиардерши вывели из себя фанатов
Пиво, брецель, декольте
Как нарядиться на Октоберфест и не ударить в грязь лицом
Осуждающая богачей конгрессвумен США спустила 300 долларов на прическу
Все материалы
Путешествия
Опоздавший на рейс россиянин разгромил аэропорт и попал на видео
На «Жигулях» по вулканам
Как увидеть необычную сторону Азербайджана
Назван любимый европейский город россиян
«С каждой минутой мне было все хуже и хуже»
Холод, боль и горная болезнь: как россиянин покорил высочайшую вершину Африки
Проникший с пистолетом на борт самолета россиянин раскрыл детали инцидента
«Они заменяют шампанское смесью мамахуаны со спрайтом»
Экзотика, жаркие танцы и куклы вуду: что найдут россияне в Доминиканской Республике
Студент захотел проветриться после пьянки и случайно покинул страну пешком
Все материалы
Из жизни
Подросток оказался прикован к постели из-за вросшего волоса
Двенадцать друзей Дамира
Этот вор 20 лет крал драгоценности и стал миллионером. Ему помогали акробаты и силачи
Парень за четыре года вырос до 233 сантиметров и продолжил расти
«Чем больше новостей из дома, тем меньше хочу вернуться»
История россиянки, которая переехала в Африку и сбежала оттуда в Испанию
Женщина отказалась от фастфуда и сбросила 70 килограммов
Кадр из сериала «Клиника»«Я не спал только когда ел и ходил в туалет»
Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
Из испуганной кобры посыпались яйца
Все материалы
Обзор Mercedes-Maybach за 74 миллиона рублей
Видео: каково владеть самым дорогим Мерседесом?
UAZ Patriot с автоматом
Тест Патриота с автоматической трансмиссией: 100 тысяч рублей за коробку, как у BMW
О каких родственниках «Копейки» не подозревали советские автолюбители
Спорткары, купе и кабриолеты из Fiat 124, ставшего в СССР легендарным ВАЗ 2101
Lamborghini Urus на Алтае
Легитимизация: суперкар среди кроссоверов странствует в горах Южной Сибири
Volkswagen Teramont превратился в купе-кроссовер
Стали известны автомобили, которые чаще всего «гуглят»
Власти раскрыли число заказов на автомобили Aurus
Все материалы
Дом
В Петербурге нашли аномально большую квартиру
«Ужасно! Невозможно провести там и ночь»
Эта страна получила от России миллиарды долларов. Ее улицы все равно превращаются в руины
Российского чиновника уличили в трате бюджетных денег на ремонт квартиры
Партия сказала — надо
Путин переселил Госдуму в любимое здание Ленина. Тут вершилась история России
Российские подвалы откроют для кошек
Так жить нельзя
Люди по всему миру обитают в чудовищных условиях. Где построили самые ужасные дома?
У тысяч россиян нашли «ипотечную заначку»
Все материалы
Нацпроекты
Крутой поворот
В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
Полным ходом
Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Первый морозоустойчивый комплекс для сортировки мусора появился в России
В Крыму резко увеличат строительство жилья
Все материалы