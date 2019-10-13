Названы самые скучные для проведения отпуска города Европы

Братиславу, Хельсинки и Карловы Вары признали самыми скучными для проведения отпуска городами Европы. Об этом в воскресенье, 13 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса, проведенного Aviasales.

Как отмечается, в опросе приняли участие тысяча россиян, и 30 процентов из них отметили, что самый унылый отпуск провели в столице Финляндии, поскольку там «плохая погода и мало достопримечательностей». 25 процентов опрошенных проголосовали за Братиславу — там, по их мнению, «дорогие сувениры, невкусная еда, неинтересные достопримечательности и мало людей в барах». 15 процентов раскритиковали «слишком маленькие» Карловы Вары, посоветовав не проводить там весь отпуск, а посетить с однодневной экскурсией.

Негативные отзывы также получил Мюнхен, где «вечером можно пойти только в пивные бары», Варшава, где «мало культурно-исторических объектов», и Пиза, которая, хоть и «симпатичная и недорогая», однако, «кроме башни, в ней нечего смотреть». Некоторые туристы отметили, что заскучали во время отдыха в Вильнюсе и Минске, потому что «не нашли, как интересно провести вечера».

Ранее стало известно, что самым популярным среди россиян европейским городом стал Тиват. Около семи процентов всех купленных авиабилетов в 2019 году пришлось на прибрежный курортный город Черногории.

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