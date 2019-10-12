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Назван любимый европейский город россиян

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Россияне чаще всего выбирали для путешествия среди европейских направлений Тиват. Об этом сообщается в исследовании сервиса «Туту.ру», поступившего в редакцию «Ленты.ру».

Оказалось, что почти семь процентов всех купленных авиабилетов в Европу за 2019 год пришлось на прибрежный курортный город Черногории. Отмечается, что авиаперелет туда и обратно из Москвы в среднем обходился россиянам в 22 тысячи рублей.

На втором месте по популярности оказалась Прага, куда в 2019 году летало 4,8 процента путешественников, а на третьем — Барселона (2,8 процента).

Кроме того, в рейтинг попали Бургас (2,7 процента), Ларнака (2,6 процента), Париж (2,5 процента), Рига (2,5 процента) и Берлин (2,4 процента).

В октябре эксперты сервиса Aviasales выяснили, что Кипр — самый посещаемый остров среди российских путешественников. Специалист сервиса проанализировали покупки авиабилетов с начала 2019 года и составили рейтинг из наиболее востребованных островов. Оказалось, что россияне чаще всего летают на Кипр, Бали и Пхукет.

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