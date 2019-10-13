В Эквадоре ввели комендантский час

Президент Эквадора Ленин Морено ввел в столице страны — городе Кито — комендантский час. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Комендантский час и военный контроль в Кито и окрестностях начал действовать с 15:00 по местному времени (23:00 по московскому). «Это облегчит действия правоохранительных органов против излишних проявлений насилия», — пояснил Морено.

С 3 октября в Эквадоре по указу Ленина Морено были отменены субсидии на дизельное топливо и бензин, из-за чего цены на них выросли примерно на 120 процентов. Это стало причиной протестов и беспорядков в стране. После этого Морено объявил в стране чрезвычайное положение.

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