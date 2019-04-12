Соратника Ассанжа задержали в Эквадоре при попытке сбежать из страны

Соратника основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа задержали в Эквадоре. Он пытался улететь в Японию, рассказала министр внутренних дел страны Мариа Паула Ромо. Об этом сообщает издание El Universo.

По словам главы эквадорского МВД, задержанный — шведского происхождения. Он жил в республике и поддерживал тесный контакт с бывшим руководителем внешнеполитического ведомства Рикардо Патиньо. Есть сведения, что попавший в руки полиции человек несколько раз выезжал с главой МИД в Перу, Испанию и другие страны.

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«Господин Ассанж через свою организацию WikiLeaks вмешивался не только в дела других государств за пределами Эквадора, но и в Эквадоре», — подчеркнула Ромо.

Также следователи проверяют появившуюся ранее информацию о связанных с WikiLeaks двух российских хакерах, которые якобы пытались дестабилизировать обстановку в стране. Министр отметила, что новых данных о них пока нет, но расследование продолжается.

11 апреля посольство Эквадора выдало правоохранительным органам Великобритании основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Формальным поводом для его задержания стало то, что он был выпущен под залог в 2012 году и не явился в суд после этого, а также запрос об экстрадиции со стороны США, где австралийца преследуют по делу о шпионаже.

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