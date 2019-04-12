Мир
 
Последние новости
Голодный воришка разжалобил владельца магазина и избежал наказания
Роскошная жизнь в соцсетях оказалась дешевым удовольствием
Броня Т-80БВМ оказалась «мягкой»
Мыши на МКС начали бегать кругами
«Транснефть» ответила на намерение Белоруссии перекрыть нефтепровод «Дружба»
Илон Маск снова запустил сверхтяжелую Falcon Heavy
Порошенко срочно позвал Зеленского на дебаты и нарвался на отказ
Россия создаст супертяжелую ракету
Завершились первые матчи 1/4 финала Лиги Европы
Новости партнеров

Соратника Ассанжа задержали в Эквадоре при попытке сбежать из страны

Перейти в «Мою Ленту»

Соратника основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа задержали в Эквадоре. Он пытался улететь в Японию, рассказала министр внутренних дел страны Мариа Паула Ромо. Об этом сообщает издание El Universo.

По словам главы эквадорского МВД, задержанный — шведского происхождения. Он жил в республике и поддерживал тесный контакт с бывшим руководителем внешнеполитического ведомства Рикардо Патиньо. Есть сведения, что попавший в руки полиции человек несколько раз выезжал с главой МИД в Перу, Испанию и другие страны.

«Господин Ассанж через свою организацию WikiLeaks вмешивался не только в дела других государств за пределами Эквадора, но и в Эквадоре», — подчеркнула Ромо.

Также следователи проверяют появившуюся ранее информацию о связанных с WikiLeaks двух российских хакерах, которые якобы пытались дестабилизировать обстановку в стране. Министр отметила, что новых данных о них пока нет, но расследование продолжается.

11 апреля посольство Эквадора выдало правоохранительным органам Великобритании основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Формальным поводом для его задержания стало то, что он был выпущен под залог в 2012 году и не явился в суд после этого, а также запрос об экстрадиции со стороны США, где австралийца преследуют по делу о шпионаже.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Ministra del Interior confirmó detención de supuesto miembro de WikiLeaks
Эквадор рассказал о связи WikiLeaks с российскими хакерами
Ассанжа арестовали
Другие материалы рубрики
Мир14:1211 апреля
Джулиан Ассанж

Король компромата

Спустя семь лет Ассанжа выгнали из посольства Эквадора. Ему все еще грозит смертная казнь
16:2811 апреля

Желавшие свержения президента остались недовольны итогами свержения президента

19:0011 апреля

США временно разместят THAAD в Румынии

15:1711 апреля

Армия Судана взяла власть в стране

Мир00:01 3 апреля

«Исламское государство будет жить»

США бросили Ирак, и он стал логовом терроризма. Арабскому Востоку грозит новый халифат
20:2511 апреля

МИД России прокомментировал арест Ассанжа

18:1111 апреля

Эквадор рассказал о связи WikiLeaks с российскими хакерами

19:3311 апреля

Армия Хафтара ударила по военной базе в столице Ливии

Мир00:0123 марта
Си Цзиньпин и Владимир Путин

Друг у ворот

Почему дружили и ссорились Россия и Китай — самые могущественные державы Евразии
16:5511 апреля

США пригрозили Ассанжу пятью годами тюрьмы

13:0111 апреля

Эквадор объяснил отказ Ассанжу в убежище

01:0211 апреля

Россия сообщила о гибели сотен детей в подконтрольном США сирийском лагере

Россия
«Когда ты в клетке, на тебя смотрят, как на зверя»
В российских судах за решеткой сидят даже невиновные. Почему это плохо для всех
«Нас как бы не спросили»
Почему Хрущев отдал Крым Украине и как это изменило историю
«Как же так? При живой жене сам рубашки гладит?»
Почему забота о российских женщинах им вредит, но они этого не понимают
Кадыров обратился к «Газпрому»
Козырек жилого дома обрушился на женщину в Москве
Политолог прокомментировали победу Анны Щекиной в Усть-Илимске
Путин поручил сдержать рост тарифов на вывоз бытовых отходов
Все материалы
Мир
«Трамп — русский агент?»
 
В Судане произошел военный переворот
Армия поддержала протестующих и свергла президента. Он правил 30 лет
Джулиан АссанжКороль компромата
Спустя семь лет Ассанжа выгнали из посольства Эквадора. Ему все еще грозит смертная казнь
США временно разместят THAAD в Румынии
МИД России прокомментировал арест Ассанжа
Эквадор рассказал о связи WikiLeaks с российскими хакерами
Армия Хафтара ударила по военной базе в столице Ливии
Все материалы
Бывший СССР
«Фашистская оккупация краше москальской»
На Западной Украине любят Бандеру и хвалят Третий рейх. Там снова проголосуют за Порошенко
Литва отозвала посла из России
«Американцы считают себя супернародом»
Пьянство, скандалы и потери по всему миру. Чем обернулась для прибалтов служба в НАТО
Казахстан опроверг планы вытеснить Россию с Байконура
Порошенко обвинил Россию в атаке на выборы президента Украины
Украина собралась защитить Европу от континентальной войны с Россией
На Украине возбудили дело после ролика со «сбитым грузовиком» Зеленским
Все материалы
Экономика
Зеленый рывок
Эти страны научились спасать мир и зарабатывать на этом. Россия не хочет отставать
Вопреки прогрессу
Почему крупнейшие российские операторы связи опасаются прихода eSim
Алико ДанготеБелая ворона
Он выбился в люди, живя среди людоедов. Теперь он самый богатый человек Африки
Богатейший человек планеты предрек своей компании многомиллиардные потери
Lada покинет Европу
Нефтяники снизят цены на дизельное топливо
В Москве пройдет Best Cases Conference
Все материалы
Силовые структуры
«Либо по жизни неадекватные, либо пьяные»
Похождения футболистов Кокорина и Мамаева глазами свидетелей и очевидцев
«Пошел поговорить — и дважды всадил в капитана заточку»
В 90-х он ходил на стрелки с ореховскими и выживал на зонах: рассказ русского гангстера
Алимжан Тохтахунов«Вот он я, ни от кого не прячусь!»
Эксклюзивное интервью Алимжана Тохтахунова, также известного как Тайванчик
Наезд на полицейского в Москве попал на видео
Cуд над Кокориным и Мамаевым прервался из-за угрозы взрыва
Тайванчик рассказал о роли Кобзона в своем тюремном прошлом
Украинские силовики обстреляли мирных жителей в Донбассе и заинтересовали СКР
Все материалы
Наука и техника
Замер габаритов «шасси на колесах» с КвД-1-2009 во время «контрольных испытаний»Антигравитатор на колесах
Россия испытала нарушающий законы физики «квантовый двигатель»
«Обида на Европу объединила всех»
Как война с Турцией разожгла антирусскую истерию и рассорила Россию с Западом
Красная армия атакует Кронштадт«Большевики перестреляли своих»
Коммунистов привели к власти матросы. За что их убили при Ленине и оправдали при Ельцине?
Россия создаст супертяжелую ракету
Израильский аппарат разбился при первой посадке на Луну
Путин анонсировал завершение испытаний «Сармата»
В США заподозрили Россию и Китай в охоте за утонувшим F-35A
Все материалы
Спорт
Лига суровых мужчин
Россия 90-х влюбилась в английский футбол. Теперь страна увидит его на новом уровне
Завершились первые матчи 1/4 финала Лиги Европы
Нападение игрока «Спартака» на американца попало на видео
Побитый Мамаевым водитель потратил на лечение сотни тысяч рублей
Футболисты «Баварии» подрались
Украинский футболист вспомнил об отказе стать россиянином
Игрок «Спартака» сломал нос американцу в Москве
Все материалы
Культура
Скажи-ка, тетя
Десять главных вопросов к последнему сезону «Игры престолов»
Доминирование и подчинение
Что не так с сексом в «Игре престолов» и почему феминистки снова против
«Женщины сегодня сильнее мужчин»
Рэпер ST о распаде «Ленинграда», баттле с Оксимироном и песнях для Бузовой
Тимона и Пумбу в новом «Короле Льве» окрестили гиперреалистичными монстрами
Умер лидер группы «Соломенные еноты»
Запашный назвал отказ от диких животных в цирках лицемерием и данью моде
«Мы были такие пушистенькие»
О советских романтиках спустя 30 лет узнал весь мир. Что «Альянс» думает о внезапной славе
Все материалы
Интернет и СМИ
Боролись и напоролись
 
Антон Долин ушел с ВГТРК из-за «лживого» репортажа о его семье
Большая игра Azino
 
Российскую телеведущую обокрали в Лондоне
Лайфхак по экономии денег разозлил телезрителей
Общение пользователей с голосовым помощником оказалось не приватным
Обнаружены тысячи открытых баз данных россиян
Все материалы
Ценности
Кайли МиноугВдали от королевы
Самые властные и сексуальные женщины Австралии и Новой Зеландии
Latin KingsХорошие плохие мальчики
Они одевались, как ученики элитных школ, и терроризировали Чикаго
«Они абсолютно не стесняются пышных форм»
Латиноамериканки живут в бедности, но тратят последнее на сексуальные наряды и вечеринки
Раскрыто мнение мужчин о волосах на женском теле
Одеждой из культовой игры нулевых начнут торговать в магазинах
Ким Кардашьян похвасталась новым достижением
Женщин научили правильно выбирать костюмы
Все материалы
Путешествия
Биль или небыль
Водопад, арап и волки: чем может удивить туристов швейцарская глубинка
Роза пустыни
Это архитектурное чудо создали посреди песков. В нем все богатства Катара
Туристка нашла изобретательный способ не платить за багаж в самолете
Вытолканный из переполненного самолета пассажир вспомнил об инциденте и зарыдал
Гибель сплавлявшегося по российской реке туриста попала на видео
Названы самые подешевевшие направления для путешествий на майские праздники
Игры босоногих пассажиров бизнес-класса возмутили попутчицу
Все материалы
Из жизни
«Не король, а королева»
Эта женщина чуть не покончила жизнь самоубийством. Ее спас бокс
Элизабет Шорт«Женоненавистник и садист высшего порядка»
Детектив раскрыл самое громкое убийство в США спустя 60 лет. Убийцей оказался его отец
«Многие думают, что я мечтаю об итальянском мужчине»
История россиянки о жизни в Италии
Грудному ребенку укоротили слишком длинный язык
Весившая полтора центнера женщина похудела вдвое к годовщине свадьбы
Меган Маркл решила засекретить свои роды
Автомобиль въехал в спортзал и сбил человека с беговой дорожки
Все материалы
Колеса для «Ливерпуля» и «Челси»
На какие машины тратят свои миллионы футболисты Английской премьер-лиги
Суперкар из пробирки
C112 — готовый к выпуску Mercedes, отмененный в последний момент
Mitsubishi Pajero: покоритель песков
Культовый японский внедорожник и его короткая, но насыщенная история
Самые некрасивые кроссоверы XXI века
В этой подборке есть и дорогие, и мощные, и эксклюзивные внедорожники. А вот красивых нет
Новый Subaru Outback получит салон в стиле Volvo
Финны сделали автомобильный ключ за 500 000 евро
Компания Renault раскрыла подробности о кросс-купе Arkana для России
Все материалы
Дом
Сарай на колесах
Это невероятное здание задумали еще полвека назад, но сумели построить только сейчас
«Все жители тут становятся психами»
Москвичка уехала из столицы, чтобы счастливо жить в провинции
Торг уместен
Дачи на лето становятся дешевле, но москвичи все равно хотят скидок
Тайные продажи жилья вошли в моду в Москве
Названы российские курорты с самым дешевым жильем на майские праздники
В Москве зафиксирован аномальный спрос на элитное жилье
В России запустят новую доступную ипотеку
Все материалы