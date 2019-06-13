В Эквадоре легализовали гей-браки

Конституционный суд Эквадора принял решение о легализации однополых браков. Об этом сообщает BBC News.

Девять членов суда проголосовали за легализацию, четыре выступили против — по их мнению, такую реформу стоит обсуждать в парламенте. Поводом для обсуждения решения, которому придется подчиниться всем государственным институтам Эквадора, стал иск двух однополых пар.

Как сообщает издание, на улицах Кито, столицы страны, после постановления суда прошли уличные демонстрации с радужными флагами. С 2015 года геям и лесбиянкам Эквадора было разрешено заключать гражданские союзы.

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Эквадор стал пятой страной Латинской Америки, приравнявшей гомосексуальные союзы к гетеросексуальным. Ранее это произошло в Аргентине, Бразилии, Колумбии и Уругвае.

В феврале 2019 года представители Соединенных Штатов заявили, что администрация президента Дональда Трампа считает своей целью защитить права гомосексуалов во всем мире. На данный момент 25 государств признают гей-браки, еще в 27 можно заключить гражданский союз.

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