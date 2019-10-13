Москвичка 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку

Женщина 20 минут держала за руку свою соседку, выпавшую из окна многоэтажки на Большой Черкизовской улице в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, москвичка 60-65 лет сорвалась с высоты четвертого этажа. На помощь ей пришла соседка: она схватила женщину за руку и начала звать на помощь.

Несмотря на раннее утро, на крики отозвались два человека. Один из них позвонил спасателям, а второй побежал в квартиру, где произошел инцидент, и затащил женщину обратно в помещение.

Ранее в октябре сообщалось о студентке из Тюменской области, которая поймала выпавшего с балкона многоэтажки трехлетнего ребенка. Девушка проходила мимо дома и увидела, что с высоты третьего этажа падает мальчик, после чего бросила сумки и поспешила поймать его. Ребенок не пострадал.

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