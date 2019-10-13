Комик-трансгендер свела счеты с жизнью и оставила прощальное послание

Комик-трансгендер и актриса Дафн Дорман (Daphne Dorman) из США совершила самоубийство в возрасте 44 лет. Об этом сообщает Newsweek.

Дорман оставила прощальный пост на своей странице в Facebook. В нем она рассказала, что много думала о том, как попрощаться с теми кого любит, и призналась, что так и не нашла хорошего способа это сделать. Она также попросила прощения у всех, кто зол на нее, и выразила надежду, что те, кого она подвела, будут вспоминать о ней в лучшем свете.

Комик обратилась к людям, которые могут подумать, что недостаточно ее поддерживали, и заверила их, что это не так. Она попросила прощения за свой поступок, написала, что любит всех, и попросила помочь ее дочери Нае (Naia) понять, что та не виновата в самоубийстве матери.

Родные и близкие актрисы были потрясены случившимся. «Милая, милая Дафн. Мне бы так хотелось, чтобы мы все могли помочь тебе пройти через темноту. Мы всегда будем любить тебя, лети высоко, милый ангел», — написала сестра Дорман Беки Кюглер (Becky Kugler) в комментариях под ее постом в Facebook.

«Я встретил Дорман на съемочной площадке фильма "Дорогая Эбигейл". С ней было весело. Мне сложно осознать, что ее больше нет с нами. Она была очень талантливым, хорошим человеком. Это огромная потеря для нас всех», — написала пользовательница Twitter с ником Rose Mendonca.

Дорман 12 лет работала актрисой на телевидении и в театре. Кроме того, она основала заповедник для приматов и морских черепах в Экваториальной Гвинее. Также в последнее время она работала инженером по программному обеспечению в компании Vineti, занимающейся разработкой ПО в сфере генной терапии. Комик работала волонтером в ЛГБТ-центре в Сан-Франциско, она помогала людям найти работу в технической сфере.

Комик Дейв Шаппелл (Dave Chapelle) упомянул Дорман в вышедшем на платформе Netflix концерте Sticks&Stones («Хоть горшком назови»). Шаппелл рассказал, что дружил с Дорман, и она была на одном из его проверочных шоу, где смеялась больше всех.

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