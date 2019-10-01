Подросток совершил суицид после публикации его интимной переписки с мальчиком

Подросток из города Манчестер в американском штате Теннесси Ченнинг Смит (Channing Smith) свел счеты с жизнью после того, как в сеть попала его личная переписка интимного характера с другим мальчиком. Об этом сообщает Independent.

Тело Смита обнаружил его отец, который заметил, что в четыре часа утра у сына в комнате все еще горит свет. Перед этим подросток опубликовал в Instagram пост со словами: «Я какое-то время не буду пользоваться социальными сетями. Я злюсь от того, что я не могу никому доверять, потому что те, кому я доверял, оказались неискренними. Пока».

Также отмечается, что незадолго до гибели Смит разговаривал с девочкой по телефону и признался ей, что планирует совершить самоубийство. Позднее приятельница рассказала, что в конце разговора подросток, по ее мнению, успокоился, и она приняла решение не говорить никому о его намерениях.

Смит узнал о публикации его личной переписки в сети вечером, когда вернулся домой после работы в Burger King. Ее обнародовала близкая подруга мальчика, с которым Смит обменивался сообщениями. Она сделала это из мести, разозлившись на то, что друг скрывал от нее интимное общение с другим парнем.

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По словам сводного брата подростка, сообщения двух мальчиков были настолько недвусмысленными, что Смит не смог бы оправдаться и заявить, что их не так поняли. Родственники умершего отмечают, что подросток не раскрывал свою бисексуальную ориентацию. У подростка была девушка, однако в школе его, по словам брата, травили из-за «девчачьего голоса и развязной походки». Брат также добавил, что большинство жителей их маленького фермерского городка придерживаются крайне консервативных взглядов.

Окружная прокуратура в США начала расследование случившегося, однако родные погибшего обвиняют окружного прокурора Крейга Норткотта (Craig Northcott) в противодействии ходу разбирательств. Ранее Норкотт подвергался критике из-за заявлений о том, что не признает однополые браки и не собирается расследовать случаи домашнего насилия в однополых семьях.

Брат Смита также обратил внимание на действия школьной администрации. Когда несколько школьников решили почтить память подростка, надев футболки с надписью #JusticeForChanning («Справедливость для Ченнинга») и сделав плакаты в его поддержку, руководство учебного заведения потребовало прекратить акцию.

Семья Смита агитирует за разработку закона под названием «закон Ченнинга», в котором будет предусмотрено наказание за травлю в интернете. Они также надеются убедить людей не молчать о том, что у кого-то из их друзей и знакомых появились суицидальные мысли.

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