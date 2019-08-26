Россиянам дали советы по защите детей от травли в интернете

Российским родителям рекомендовали научить ребенка игнорировать травлю в интернете, договориться с обидчиком или обратиться в суд. Об этом сообщили в пресс-службе Роскачества, передает агентство новостей «Москва».

В ведомстве отметили, что для того, чтобы не испытать на себе один из видов кибербуллинга, надо тщательно контролировать свое поведение в интернете, вести себя дружелюбно или нейтрально. Однако если травля произошла, надо игнорировать ее, рекомендуют в Роскачестве.

«Лишившись мотивации, обидчик быстро успокоится и прекратит попытки задеть жертву. Также можно попробовать договориться с обидчиком об удалении оскорбительного материала либо о прекращении неподобающего поведения, предупредив его, что в случае продолжения травли следующим действием будет обращение в полицию», — говорится в сообщении.

В Роскачестве добавили, что на оскорбительный материал в соцсетях можно отправить жалобу или заблокировать обидчиков. Кроме того, можно отправить жалобу на материал в суд, пожаловаться в полицию или Роскомнадзор, а также обратиться по номеру детского телефона доверия. Ведомство посоветовало чаще менять пароли от своих аккаунтов.

В марте президент группы компаний infoWatch Наталья Касперская сообщила, что около семи миллионов подростков по всему миру, в том числе россияне, подвергаются деструктивному воздействию в сети, и их число постоянно растет. По ее словам, прирост вовлеченности в контент, посвященный, например, теме наркотиков, убийств, травли и суицида, составляет два миллиона пользователей в год: дети не только интересуются подобной тематикой, но активно «лайкают» публикации, комментируют их и делают репосты.

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