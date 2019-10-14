В Крыму отреагировали на заявление преемницы Меркель о полуострове

Западные политики используют тему принадлежности Крыма для достижения собственных политических целей, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя заявление главы немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Об этом сообщает RT в понедельник, 14 октября.

«Крым — это удобный фактор для ведения с Россией политики двойных стандартов», — сказал парламентарий.

По его словам, когда политикам нужно вытеснить Россию с какого-либо международного рынка, они используют крымский вопрос. «Диалог с Россией Германия понимает как заход на российские рынки, подписание выгодных контрактов, но сближаться с Москвой она не хочет», — добавил он.

Ранее в понедельник министр обороны Германии, лидер ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила о признаках нарушения международного права в ситуации с присоединением Крыма. Она подчеркнула, что Германия не должна молчать.

Кандидатуру Крамп-Карренбауэр на пост лидера ХДС в прошлом году рекомендовала Ангела Меркель, руководившая партией 18 лет.

Крым стал частью России весной 2014 года по итогам референдума. Киев и ряд западных стран считают полуостров оккупированной территорией и не признают результаты голосования.

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