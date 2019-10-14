Преемница Меркель порассуждала о Крыме и России

Министр обороны Германии, глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр раскрыла свою позицию по вопросу воссоединения Крыма с Россией. Об этом она заявила на конференции Молодежного союза Германии в Саарбрюкене, передает РИА Новости.

По ее словам, Берлин стремится иметь добрососедские отношения с Москвой, но в ситуации с полуостровом она видит признаки нарушения международного права. «Германия просто не может молчать. Нарушение остается нарушением, и мы так и должны это называть», — сказала она.

В июле после нескольких приступов дрожи Меркель во время официальных мероприятий члены ХДС рассказали, что в рядах партии все чаще звучит мнение, что канцлеру, возможно, стоит покинуть свой пост. Указывалось, что подобные споры поддерживают в том числе сторонники Крамп-Карренбауэр. Они считают, что канцлер не дает преемнице достаточно свободы для действий.

Крамп-Карренбауэр в декабре 2018 года сменила на посту лидера ХДС Ангелу Меркель, руководившую партией 18 лет.

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