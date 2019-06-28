Преемница Меркель поддержала санкции против России

Председатель немецкой партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что альтернативы антироссийским санкциям нет. Об этом сообщает Deutsche Welle.

«Я знаю, что для многих компаний экономические санкции — это тяжелое испытание. Но, честно говоря, до сих пор никто так и не назвал мне лучшей альтернативы, кроме того, что мы просто пожмем плечами и скажем: ну да, пусть будет так», — сказала Крамп-Карренбауэр. По ее мнению, «на аннексию Крыма и войну в Донбассе Европа не может отвечать бездействием».

Политик добавила, что сдержанно относится к России и к режиму, который «пытается дестабилизировать политическую систему Европы», прибегая к фейковым новостям.

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27 июня Евросоюз официально продлил экономические санкции в отношении отдельных секторов экономики России. Теперь они действуют до 31 января 2020 года. В России их назвали «незаконными».

В декабре 2018 года Аннегрет Крамп-Карренбауэр сменила на посту лидера ХДС Ангелу Меркель, руководившую партией 18 лет.

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