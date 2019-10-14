Эдди Мерфи признал себя мудаком

Американский актер Эдди Мерфи рассказал о карьере комика, которую строил в 1980-х, и его популярном фильме-концерте «Без купюр», ставшем одной из самых нецензурных лент Голливуда. Артист заявил, что ему неприятно вспоминать об этих временах, потому что тогда он, по его словам, был мудаком, передает The Independent.

Мерфи объяснил, что придумывал дерзкие шутки про женщин и отношения из-за неудач в собственной личной жизни. «Я был молодым парнем, который рефлексировал по поводу разбитого сердца, понимаете, был таким мудаком», — отметил он.

По словам актера, во многих шутках из «Без купюр» он перегибал палку. Мерфи подчеркнул, что стал совершенно другим человеком.

Полнометражное скетч-шоу «Без купюр» (Raw, другое название — «Как есть») режиссера Роберта Таунсенда вышло в 1987 году. 58-летний Эдди Мерфи также известен по фильмам «Мистер Черч», «Поездка в Америку», «Поменяться местами» и «Доктор Дулиттл». Помимо этого, актер озвучил осла в мультфильмах про Шрека и дракона Мушу в анимационной ленте «Мулан».

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