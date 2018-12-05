Эдди Мерфи стал отцом в десятый раз

Американский актер Эдди Мерфи в десятый раз стал отцом. Об этом сообщает USA Today.

У 57-летнего «Чокнутого профессора» и его подруги, 39-летней австралийской модели Пейдж Бутчер родился сын Макс Чарльз. Выбранное среднее имя стало данью памяти старшего брата Мерфи Чарли, умершего от лейкемии в 2017 году.

Мерфи впервые стал отцом в 1989 году. Тогда его бывшая спутница Полетт Макнили родила сына Эрика. В 1990-м у его другой бывшей девушки Тамары Худ родился сын Кристиан. У Мерфи, помимо этого, пять детей от бывшей жены Николь Митчелл, а также 11-летняя дочь от участницы группы Spice Girls Мелани Браун.

Роман Мерфи и Бутчер начался в 2012 году. Они воспитывают двухлетнюю дочь Иззи.

Эдди Мерфи наиболее известен по фильмам «Полицейский из Беверли-Хиллз», «Доктор Дулиттл», «Чокнутый профессор», «Золотой ребенок», «Поменяться местами», а также мультфильму «Шрек» (озвучил осла). Кроме того, актер давно увлекается музыкой и периодически выпускает альбомы. Его дискография насчитывает пять пластинок, при этом последняя вышла в 1993 году.

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