В Госдуме согласились с данными о потерях от антироссийских санкций

Данные о том, что 45 процентов ущерба от антироссийских санкций ложится на страны, которые их ввели, верны, заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов. Его цитирует RT в понедельник, 14 октября.

«Мы давно говорили о том, что Россия — большая самодостаточная страна и санкционный режим не может нанести ощутимого ущерба нашей экономике», — сказал парламентарий.

По его словам, европейская экономика сильнее всего пострадала от снижения товарооборота. Политик предполагает, что сегодня представители стран ЕС начинают осознавать необходимость отказа от санкционного давления, однако «полноценному партнерству» препятствуют США.

Ранее в понедельник в СМИ появилась информация об исследовании Линнаньского университета и Кильского института мировой экономики, согласно которому потери от экономических санкций составляют четыре миллиарда долларов в месяц. 45 процентов ущерба приходится на страны Запада, остальное — на Россию.

Первые санкции против Москвы были введены в 2014 году после вхождения Крыма в состав России. Киев, США и ряд западных стран считают присоединение полуострова незаконным. Меры экономического воздействия неоднократно продлевались.

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