Звезду «12 лет рабства» признали слишком темной для работы на телевидении

Кенийско-мексиканская актриса Лупита Нионго рассказала, что однажды ей отказали в работе на телевидении из-за слишком темного оттенка кожи. Информация об этом появилась на YouTube-канале шоу BBC Newsnight.

По ее словам, она пошла на кастинг с целью заполучить роль в новом телевизионном проекте, однако ей отказали. Она не пояснила, о каком именно шоу идет речь.

Когда звезду спросили об успехе фильма с ее участием «Черная пантера», Нионго выразила надежду, что лента повлияла на то, как темнокожих артистов воспринимают в качестве главных героев: «Я думаю, время покажет, было ли это поворотным моментом».

«У меня была сестра, которая на пять лет младше меня, и она гораздо светлее. Ее называли и милой, и красивой, и всякое такое. Ее превозносили за светлую кожу. И я не помню, чтобы меня так превозносили за темную», — вспомнила артистка. Она пояснила, что в современном мире даже к людям одной расы относятся по-разному в зависимости от оттенка их кожи.

Лупита Нионго снималась в таких картинах, как «12 лет рабства», «Воздушный маршал», «Мы», «Звездные войны: Пробуждение силы» и «Маленькие чудовища». За роль в «Черной пантере» ее удостоили премии Гильдии актеров.

В марте актера Уилла Смита назвали недостаточно чернокожим для съемок в байопике об отце знаменитых теннисисток Винус и Серены Уильямс «Король Ричард». В соцсетях высказались за то, чтобы в фильм по сценарию Зака Бэйлина пригласили актера с более темным цветом кожи.

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