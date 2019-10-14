Российские власти выделят еще 50 миллиардов рублей на лечение онкологии

На лечение онкологических заболеваний в 2020 году направят дополнительно 50 миллиардов рублей. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании премьер-министра с вице-премьерами, передает «Интерфакс».

По словам Голиковой, всего на увеличение химиотерапевтического лечения направят 120 миллиардов рублей.

Вице-премьер напомнила, что в 2019 году на эти цели выделили 70 миллиардов рублей. В целом в 2020 году на лекарственное обеспечение россиян направят 177 миллиардов рублей.

В октябре в Роспотребнадзоре посоветовали есть меньше красного мяса, чтобы снизить вероятность развития онкологических заболеваний. Согласно данным Международного агентства по изучению рака, съедая больше 100 граммов мяса в день, человек на 17 процентов повышает риск заболеть раком. Также чрезмерное потребление красного мяса и продукции из него может привести к новообразованиям в толстом кишечнике.

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