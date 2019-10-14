Бренд выпустил вульгарные наряды по мотивам мультфильма и был обруган

В преддверии Хеллоуина американский модный бренд Fashion Nova выпустил линию одежды по мотивам мультипликационного фильма «История игрушек» и вызвал волну возмущения у покупателей. Об этом сообщает The Sun.

Речь идет о стилизованных костюмах персонажей шерифа Вуди, Базза Лайтера и других. На рекламных фотографиях на сайте марки некоторые модели одеты в трусы и топы под цвет одежды героев, а другие — в слитные купальники с логотипом Pizza Planet. Бренд не стал указывать, костюмами каких персонажей навеяны новинки, и дал им другие названия.

Однако покупатели увидели скрытое сходство и высказали свое негодование в социальных сетях. «Вы разрушили мое детство», «Ребята, а вы не могли сделать костюмы поскромнее? Это вообще-то Хеллоуин», «Интересно, неужели люди действительно такое покупают и идут на детский праздник», — писали они.

Каждый комплект на сайте Fashion Nova продается по цене 48 фунтов стерлингов (около четырех тысяч рублей).

В июне американский модный бренд Fashion Nova разместил в своем аккаунте в Instagram фото новой модели бикини и тоже столкнулся с критикой пользователей за излишнюю откровенность. Новинка называется Euphoria Bikini и состоит из V-образных трусов с высокой посадкой и топа, который оставляет низ груди открытым.

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