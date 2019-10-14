Интернет и СМИ
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Последние новости
Сдерживание России «северными» F-35 сорвалось
У жаловавшейся на слабость россиянки нашли полуметровую опухоль
Российских футболистов наглядно поблагодарили 
Комментарий на YouTube впервые набрал миллион лайков
Черчесов прокомментировал выход сборной России на Евро-2020
Россия усадила сирийцев и курдов за стол переговоров
Сирийская армия начала переброску сил на север для противостояния туркам
«Смотрящего» по Украине вора в законе раскороновали и избили
Комик-трансгендер свела счеты с жизнью и оставила прощальное послание
Новости партнеров

В России отключили аналоговое телевидение

Перейти в «Мою Ленту»

В России завершился четвертый этап перехода от аналогового вещания к цифровому. 14 октября на цифру перешли последние два десятка регионов (39 миллионов человек).

Переход означает отключение аналогового сигнала на территории всей страны. Цифровое ТВ доступно только тем россиянам, телевизоры которых поддерживают формат DVB-T2. Чтобы смотреть 20 бесплатных каналов, обладателям старых телевизоров необходимо было приобрести специальную цифровую приставку. Малоимущим гражданам с приобретением и установкой ресиверов должны были помочь власти регионов. С настройкой приставок гражданам помогали волонтеры.

В феврале замглавы Минкомсвязи предостерегал население от мошенников, которые вместе с приставками пытаются навязать зрителям договоры на услуги платного кабельного телевидения.

После отключения аналогового сигнала без телевидения, по разным оценкам в 2018 году, могли остаться от 10 до 30 процентов жителей страны. Более оптимистичный прогноз о 10 процентах давало министерство связи и массовых коммуникаций. Комплексное исследование по заказу Минпромторга показало, что без телевидения могут остаться до 33,7 миллиона семей (именно столько телевизоров к октябрю 2018 года не могли принимать цифровой сигнал).

В Минсвязи утверждают, что если на старте проекта по переходу от аналога к цифре вне зоны цифрового эфирного охвата в России находились 800 тысяч семей, то в настоящее время таких менее 20 тысяч.

Переход индустрии на цифровые рельсы проходил в рамках целевой программы «Развитие телерадиовещания», она стартовала в 2009 году. На реализацию программы выделили 174 миллиарда рублей, из них 97 миллиардов — средства из федерального бюджета.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россиян предупредили о мошенничестве с отключением телевидения
Миллионы россиян лишатся телевидения
С нового года часть россиян останется без телевидения
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:06 5 октября

«Google замалчивает свои контракты»

Лучшие интернет-компании мира мечтают сотрудничать с ЦРУ. Кто из них уже под колпаком?
17:1613 октября

Россию обвинили в бомбежке сирийских больниц

16:2313 октября

Российская блогерша призвала сбивать животных на дорогах и раскаялась

11:1013 октября

Гитарист Queen опубликовал фото космонавта Леонова с Нилом Армстронгом

Интернет и СМИ00:02 3 октября

«Это образ, епт»

Полуголая россиянка читает рэп и матерится. Как за неделю Инстасамку возненавидел Рунет?
18:2612 октября

Избиение звезды «Дома-2» на корпоративе попало на видео

12:0312 октября

Дочь Заворотнюк объяснила отказ от общения с журналистами

02:2012 октября

Освобожденная в Иране российская журналистка раскрыла подробности заключения

Интернет и СМИ00:1026 сентября

«Иногда я сама не верю, что это было правдой»

Отчаявшиеся пары пытаются усыновить детей в Instagram. За это над ними жестоко издеваются
20:5511 октября

Земляки покритиковавшего КВН комика объяснили его слова

20:2311 октября

Бывшие жены Кержакова и топ-менеджера «Лукойла» стали участницами «Холостяка»

18:4411 октября

Освобожденная в Иране российская журналистка рассказала о провокации спецслужб

Россия
Москвичка 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку
«Тем, кто послабее, приходится туго»
От этих россиян отказываются при рождении и держат взаперти. Но есть те, кто хочет помочь
Путин рассказал о превосходстве гиперзвукового оружия России
Пробил Дно
Фотограф поехал в самый матерящийся город России и чуть не @#$%%!
Синоптики предупредили о начале предзимья в Москве
«Будто внезапно оказался на подводной лодке»
Проблемы с психикой имеет каждый третий россиянин. Что делать их близким?
Объяснена любовь Путина к отдыху в России
Все материалы
Мир
Сирийская армия начала переброску сил на север для противостояния туркам
«У американцев до сих пор холодная война в головах»
Российский журналист уехал жить в США и узнал много нового о России
Эрдоган рассказал о решении проблем с Путиным по Сирии
Русские, назад!
Нефть, коррупция, террор: зачем Россия возвращается в охваченный беспорядками Ирак?
Президент Израиля вступился за осужденную в России контрабандистку
Турция начала военную операцию в Сирии
Армия зачищает приграничные районы от курдов. Россия и США не вмешиваются
Эрдоган объяснил присутствие турецкой армии в Сирии
Все материалы
Бывший СССР
«Смотрящего» по Украине вора в законе раскороновали и избили
Украинский тупик
Как США используют Зеленского в предвыборной гонке и чем это грозит Киеву
Украина выразила протест Турции из-за встречи Эрдогана с депутатами из Крыма
Колесо Майдана
Зеленский подписал мирные соглашения по Донбассу. Почему украинцы недовольны?
ВСУ уничтожили пятерых националистов в Донбассе
Киев митингует против «формулы Штайнмайера»
Националисты пригрозили Зеленскому срывом договоренностей по Донбассу и госпереворотом
Украине предрекли участь разделенного Кипра
Все материалы
Экономика
Выпуск криптовалюты от Telegram в США приостановили
Русская пирамида
Как в попытке разбогатеть доверчивые россияне теряют деньги, машины и жилье
Между Москвой и Киевом устроили битву цен
Призванные на землю
В Москве на ВДНХ завершил работу крупнейший сельскохозяйственный форум «Золотая осень»
Пассивные мужчины оказались рискованнее пассивных женщин
Золотая чаша
Убытки, обман и головная боль партнеров по всему миру: сеть «Даблби» в центре скандала
Россия рекордно сэкономила
Все материалы
Силовые структуры
Задержан 15 лет насиловавший россиянок маньяк
«Люди кричали, чтобы им отдали этого урода»
Очевидцы — о народном гневе и желании линчевать убийцу девочки в Саратове
Сын вице-президента МТС вышел из-под ареста с пледом на голове
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
В российском городе нашли забетонированное тело мужчины
Жители Саратова и сотрудники полиции около гаражного комплекса, где было найдено тело пропавшей девятилетней девочкиРоссияне захотели линчевать убийцу девятилетней девочки
Разъяренную толпу в Саратове сдержали слезоточивым газом. В город стягиваются силовики
Неизвестный открыл стрельбу в московском кафе
Все материалы
Наука и техника
Названы простые способы сохранить молодость организма
Пинаем дальше
Что творится за кулисами большого футбола: обзор FIFA 20
Подсчитано время уничтожения городов искусственным интеллектом
«Честь сегодня заслонили деньги»
Он первым вышел в открытый космос и показал его миру: умер космонавт Алексей Леонов
В США назвали важнейшую цель России в Европе при наступлении глобальной войны
Гестапо в полях
Как тайная полиция Третьего рейха наводила свой порядок на украинских землях
Китай раскрыл срок запуска «боевого НЛО»
Все материалы
Спорт
Черчесов прокомментировал выход сборной России на Евро-2020
Это пять!
Сборная России разгромила Кипр. Черчесов вывел команду на Евро-2020
Дзюба оценил выход сборной России на Евро-2020
Александр Усик (слева) и Чезз УизерспунТанцующий убийца
Усик дебютировал в супертяжелом весе и уничтожил Уизерспуна. Бой за титул будет жарким
Сборная России по футболу вышла на Евро-2020
Алена Леонова«Перегрузка больше, чем у космонавта»
Фигуристки рискуют стать инвалидами из-за сложных прыжков. Зачем они все равно это делают?
Американская гимнастка побила мужской рекорд
Все материалы
Культура
Пойманная с кокаином звезда «Счастливы вместе» отправилась на гастроли
Главная новая музыка
Хип-хоп-хулиган из Детройта, нуарные герои «Твин Пикс» и томная Луна
Шнуров заявил об отсутствии мата в своих песнях
Скандал на оба ваши дома
Как обвинения в харассменте и коррупции изменили Нобелевскую премию
Виторган впервые прокомментировал свадьбу Собчак и Богомолова
Мишель Обама и Барак Обама«С Бараком носились как с хрустальной вазой»
Мишель Обама о тайнах Белого дома
Семья Заворотнюк показала архивные фото актрисы
Все материалы
Интернет и СМИ
Россию обвинили в бомбежке сирийских больниц
Мир уже не тот
Как меняются люди и откуда берется война: взгляд лучших молодых фотографов мира
Российская блогерша призвала сбивать животных на дорогах и раскаялась
Электронную почту россиян предложили блокировать
Так власти хотят побороть «почтовых террористов». Как их будут вычислять — неясно
Гитарист Queen опубликовал фото космонавта Леонова с Нилом Армстронгом
«Google замалчивает свои контракты»
Лучшие интернет-компании мира мечтают сотрудничать с ЦРУ. Кто из них уже под колпаком?
Избиение звезды «Дома-2» на корпоративе попало на видео
Все материалы
Ценности
В сети высмеяли похожее на дверную ручку обручальное кольцо
«Принц из сказки, проклятый злой феей»
Коллекция любовниц и миллионы на рабах: роскошная жизнь Леопольда II
Самая тучная в мире модель показала ягодицы и восхитила фанатов
Жиголо и денди
Когда-то мужчины с гордостью носили колготы, юбки и трико. Что заставило их переодеться?
Раскрыта оптимальная частота умывания
«С ним было опасно оставлять любую женщину»
Лифт на яхте и ванна для Мэрилин Монро: как жил президент США Джон Кеннеди
Неестественные ягодицы самой молодой миллиардерши вывели из себя фанатов
Все материалы
Путешествия
Стюардесса рассказала о предпочтениях занимающихся сексом в самолете пассажиров
На «Жигулях» по вулканам
Как увидеть необычную сторону Азербайджана
Туристку оштрафовали на пляже за слишком откровенное бикини
«С каждой минутой мне было все хуже и хуже»
Холод, боль и горная болезнь: как россиянин покорил высочайшую вершину Африки
Опоздавший на рейс россиянин разгромил аэропорт и попал на видео
«Они заменяют шампанское смесью мамахуаны со спрайтом»
Экзотика, жаркие танцы и куклы вуду: что найдут россияне в Доминиканской Республике
Названы самые скучные для проведения отпуска города Европы
Все материалы
Из жизни
Подросток оказался прикован к постели из-за вросшего волоса
Двенадцать друзей Дамира
Этот вор 20 лет крал драгоценности и стал миллионером. Ему помогали акробаты и силачи
Парень за четыре года вырос до 233 сантиметров и продолжил расти
«Чем больше новостей из дома, тем меньше хочу вернуться»
История россиянки, которая переехала в Африку и сбежала оттуда в Испанию
Женщина отказалась от фастфуда и сбросила 70 килограммов
Кадр из сериала «Клиника»«Я не спал только когда ел и ходил в туалет»
Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
Из испуганной кобры посыпались яйца
Все материалы
Обзор Mercedes-Maybach за 74 миллиона рублей
Видео: каково владеть самым дорогим Мерседесом?
UAZ Patriot с автоматом
Тест Патриота с автоматической трансмиссией: 100 тысяч рублей за коробку, как у BMW
О каких родственниках «Копейки» не подозревали советские автолюбители
Спорткары, купе и кабриолеты из Fiat 124, ставшего в СССР легендарным ВАЗ 2101
Lamborghini Urus на Алтае
Легитимизация: суперкар среди кроссоверов странствует в горах Южной Сибири
Volkswagen Teramont превратился в купе-кроссовер
Стали известны автомобили, которые чаще всего «гуглят»
Власти раскрыли число заказов на автомобили Aurus
Все материалы
Дом
В Петербурге нашли аномально большую квартиру
«Это отдельный микромир»
Пробки, дружины и русское чудо: как живет самый богатый город России
У живущих в аварийном доме россиян пригрозили забрать детей
«Ужасно! Невозможно провести там и ночь»
Эта страна получила от России миллиарды долларов. Ее улицы все равно превращаются в руины
Российского чиновника уличили в трате бюджетных денег на ремонт квартиры
Партия сказала — надо
Путин переселил Госдуму в любимое здание Ленина. Тут вершилась история России
Российские подвалы откроют для кошек
Все материалы
Нацпроекты
Крутой поворот
В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
Полным ходом
Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Первый морозоустойчивый комплекс для сортировки мусора появился в России
В Крыму резко увеличат строительство жилья
Все материалы