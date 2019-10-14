В России отключили аналоговое телевидение

В России завершился четвертый этап перехода от аналогового вещания к цифровому. 14 октября на цифру перешли последние два десятка регионов (39 миллионов человек).

Переход означает отключение аналогового сигнала на территории всей страны. Цифровое ТВ доступно только тем россиянам, телевизоры которых поддерживают формат DVB-T2. Чтобы смотреть 20 бесплатных каналов, обладателям старых телевизоров необходимо было приобрести специальную цифровую приставку. Малоимущим гражданам с приобретением и установкой ресиверов должны были помочь власти регионов. С настройкой приставок гражданам помогали волонтеры.

В феврале замглавы Минкомсвязи предостерегал население от мошенников, которые вместе с приставками пытаются навязать зрителям договоры на услуги платного кабельного телевидения.

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После отключения аналогового сигнала без телевидения, по разным оценкам в 2018 году, могли остаться от 10 до 30 процентов жителей страны. Более оптимистичный прогноз о 10 процентах давало министерство связи и массовых коммуникаций. Комплексное исследование по заказу Минпромторга показало, что без телевидения могут остаться до 33,7 миллиона семей (именно столько телевизоров к октябрю 2018 года не могли принимать цифровой сигнал).

В Минсвязи утверждают, что если на старте проекта по переходу от аналога к цифре вне зоны цифрового эфирного охвата в России находились 800 тысяч семей, то в настоящее время таких менее 20 тысяч.

Переход индустрии на цифровые рельсы проходил в рамках целевой программы «Развитие телерадиовещания», она стартовала в 2009 году. На реализацию программы выделили 174 миллиарда рублей, из них 97 миллиардов — средства из федерального бюджета.

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