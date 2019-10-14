Женщин признали творцами успеха компаний

Стоимость акций компаний на фондовой бирже напрямую зависит от того, сколько женщин присутствует в их органах управления, говорится в исследовании инвестбанка Credit Suisse, выдержки из которого приводит CNBC.

Авторы проанализировали показатели биржевых торгов акциями более трех тысяч компаний из 56 стран и пришли к выводу, что в долгосрочной перспективе — с 2012 по 2019 годы — наличие женщин в руководстве положительно влияет на котировки.

Так, стоимость акций организаций, среди топ-менеджеров которых было 20 процентов женщин и больше, превзошли показатели предприятий с 15 процентами женщин в руководстве как минимум на пять процентов.

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Среди стран, в компаниях которых женщины занимают ведущие роли, — Филиппины, Таиланд и Австралия. В Японии, Южной Корее и Индии этот показатель, напротив, наименьший.

В среднем котировки акций компаний с большим числом женщин в руководстве на два процента выше предприятий, где женщин-управленцев мало. При этом важную роль играет также присутствие женщин на заседаниях совета директоров.

Вместе с тем, авторы признали, что точную причину связи цены акций и наличия женщин в руководстве в ходе исследования установить так и не удалось.

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