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Названа польза заботы о женских правах

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Страны, которые заботятся об экономическом и социальном равенстве мужчин и женщин, с большей вероятностью имеют здоровое население. К таким выводам пришли исследователи BMJ Open Journal, сообщает The Telegraph.

Работа затронула данные из 162 стран в период с 2004-го по 2010 год. Удалось выяснить, что в тех государствах, в развитии которых уделялось больше внимания женским правам, улучшаются показатели репродуктивного здоровья, средней продолжительности жизни, предотвращения заболеваний, вакцинации детей.

Это, считают авторы исследования, в итоге приводит к общему благу, так как позитивно влияет на экономику. «Когда мы инвестируем в девочек и женщин, мы создаем эффект, который приносит пользу всем, поэтому для укрепления общества необходима политика заботы о женщинах», — сказала Катя Иверсен, глава одной из правозащитных организаций, отстаивающих права женщин.

Как отмечает издание, есть критерии здоровья населения, на которые положение женщин напрямую не влияет — такие, как число больничных кроватей и квалифицированных врачей. Кроме того, корреляция факторов не означает, что один из них — причина другого.

Необычный для себя шаг в признании человеческих прав за женщинами собираются сделать в Саудовской Аравии: 11 июля стало известно, что власти королевства планируют отменить закон, по которому женщины любого возраста не имеют права покидать границы страны без позволения опекуна из числа родственников-мужчин.

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