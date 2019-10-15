В Бразилии рухнул семиэтажный жилой дом

В бразильском городе Форталеза рухнул жилой семиэтажный дом. Видео с места происшествия опубликовал портал G1.

На данный момент сообщается, как минимум, об одном погибшем и двоих пострадавших. Кроме того, около 10-15 человек, вероятно, еще находятся под завалами. Известно, что падение случилось в фешенебельном районе города. На месте работают спасатели, которые также эвакуируют жителей соседних домов. Отмечается, что во всем районе прекратилось электроснабжение.

22 апреля четырехэтажное жилое здание в Стамбуле обрушилось из-за оползня. Оползень произошел из-за рухнувшей стены на стройке по соседству. В результате инцидента никто не пострадал — всех жителей успели эвакуировать.

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