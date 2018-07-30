Рабочий попал под рухнувший дом и чудом выжил

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Видео: Daily Mail

В китайском городе Шанжао, провинция Цзянси, сносимый дом рухнул на экскаватор. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Шестиэтажное здание накренилось в неожиданном направлении и стало падать прямо на работающую рядом строительную машину. В экскаватор полетели обломки, а затем его накрыло густое облако пыли. Кабина защитила водителя от падающего мусора, а крупные фрагменты стен остановила поднятая стрела. В результате мужчина остался жив и не получил травм.

В апреле сообщалось, что в Дании сносимая башня упала в незапланированном направлении и приземлилась на библиотеку, снеся угол здания.

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