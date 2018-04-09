Взорванная башня упала не в ту сторону

dailymail.co.uk

Взрыв силосной башни в Дании пошел не по плану. Издание Daily Mail обратило внимание на видео, на котором сооружение падает на ближайшую библиотеку.

Поначалу башня начала падать в запланированном направлении, в котором инженеры заранее очистили площадку. Однако затем изменила направление и приземлилась на библиотеку, снеся угол здания.

К сносу сооружения, высотой примерно в 53 метра, готовились около полугода. «Я просто не знаю, как все могло пойти настолько не так», — заявил диспетчер взрывных работ Кеннет Вегге. Тем не менее, он принял всю вину за произошедшее на себя.

В результате инцидента никто не пострадал, так как люди были заранее эвакуированы на безопасное расстояние. За сносом наблюдали сотни горожан.

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