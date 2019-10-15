Ким Кардашьян рассказала о самом страшном моменте своей жизни

Телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст рассказала о том, как стала жертвой вооруженного ограбления. Об этом сообщает Daily Mail.

В 2016 году в гостиничный номер участницы реалити-шоу «Семейство Кардашьян» проникли грабители. По словам знаменитости, ей заклеили рот и глаза скотчем. «Это был самый страшный момент в моей жизни, я думала, что сейчас они меня убьют. Я даже не могу описать, как сильно я испугалась», — рассказала Кардашьян.

Злоумышленники украли у телезвезды драгоценности на десять миллионов долларов.

В июне прошлого года британский актер Бенедикт Камбербэтч спас курьера от грабителей. Инцидент произошел возле Бейкер-стрит в Лондоне. Четверо неизвестных напали на велосипедиста, развозившего еду, ударили его по голове бутылкой и собирались ограбить. В этот момент актер с женой Софи Хантер проезжал мимо в такси. Камбербэтч и водитель вышли из машины. «Я схватил одного парня, Бенедикт — другого. Казалось, он точно знает, что делает. Он был очень смел. Честно говоря, он и сделал всю работу», — признался таксист.

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