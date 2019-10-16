Известные модели поспорили об ужасах модельного бизнеса

Модель и популярная сторонница бодипозитива Джамила Джамил (Jameela Jamil) устроила перепалку с моделью бренда Victoria's Secret Сарой Сампайо (Sara Sampaio) из-за суровых условий модельного бизнеса. На спор знаменитостей, который разразился в соцсети, обратили внимание в Daily Mail.

Скандал начался с комментария Джамил о шоу бренда Gold Caviar Crew на Неделе моды в Вене, во время которого крупные темнокожие девушки танцевали на подиуме в традиционной нигерийской одежде. «Боже мой, это похоже на настоящее веселье, а не на дефиле голодающих испуганных подростков. Красота», — похвалила активистка в Twitter.

Однако португальская топ-модель Сампайо сочла ее пост неподобающим для пропагандистки бодипозитива и оскорбительным для участниц показа.

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На ее претензию активистка ответила, что имела в виду не конкретных женщин, а молодых девушек по всему миру, которые изнуряют себя диетами и наркотиками в надежде стать моделями и влезть в одежду крошечного размера. Кроме того, она отметила, что не проповедует бодипозитив, а борется с существующими ненормальными стандартами женского тела в модной индустрии.

После этого Сампайо посоветовала Джамил не унижать одних моделей в угоду другим. «Проблемы с питанием и наркотиками не касаются одних лишь моделей. Это глобальная проблема общества, — высказалась девушка в защиту коллег. — Поверь, с модельным бизнесом я знакома лучше, чем ты. Такое случается, но уж точно не с большинством моделей».

Однако Джамил заявила, что как активистка она стремится к изменениям, которых невозможно достичь, будучи вежливой. Она также написала заключительный твит, в котором призвала пользователей подсказать супермодели, куда ей лучше направить свою ярость.

В мае бывшая участница проекта «Топ-модель по-австралийски» Тайла Робертс рассказала о тяжелой жизни девушек, которые строят модельную карьеру. В частности, по ее словам, чтобы заглушить желание есть сладкое, девушкам приходится курить, а туфли, в которых их отправляют на подиум, всегда на два размера меньше.

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