Будущих российских водителей захотели водить в морг

Депутат Госсовета Татарстана Дмитрий Самаренкин предложил обязать учащихся автошкол ходить в больницы и морги, чтобы они ответственнее относились к поведению на дорогах. Об этом он сказал на заседании парламентского комитета по бюджету, налогам и финансам, сообщает РИА Новости.

Самаренкин считает, что увиденное позволит спасти большое количество жизней. Члены комитета поддержали идею, но заявили, что ее трудно реализовать. Зампред Госсовета Юрий Камалтынов предложил вместо этого показывать учащимся в автошколах фото и видео с места аварий.

15 октября МЧС России выпустило памятку, в которой рассказало водителям и пассажирам, как действовать при риске возникновения аварии. Так, водителям советовали в первую очередь постараться избежать лобового столкновения с другим автомобилем, а пассажирам — закрыть голову руками или же упасть на пол, если они сидят на заднем сидении.

Ранее стало известно, что тем, кто получает водительские права впервые или восстанавливает их после лишения, надо сдавать мочу на наркотики и кровь на маркер, указывающий на хронический алкоголизм. Если анализы выявят это, гражданина отправят в наркологический диспансер. В Минздраве пояснили, что это поможет в профилактике ДТП.

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