Одаренным детям в российском регионе захотели помочь деньгами

В Удмуртии одаренных детей захотели начать поддерживать финансово. Соответствующий проект находится на стадии разработки, сообщает агентство «Удмуртия».

«Безусловно, финансовая поддержка нужна. Если ребенок выиграл олимпиаду, в других регионах выплачиваются какие-то средства, у нас нет. Это будет. <...> Но я бы сконцентрировал свое внимание не столько на разовой финансовой поддержке или стипендии, сколько на возможности дальнейшего обучения. Если ребенок стал призером олимпиады по английскому языку, то поехать на две недели или на месяц учиться в англоязычную страну — огромный запрос», — отметил глава республики Александр Бречалов.

Вместе с тем отмечается, что, хоть республиканские вузы и не отстают от вузов Москвы, Казани и Екатеринбурга по уровню образования, большинство отличников уезжают после школы учиться в другие регионы. Так, отмечается, что в 2019 году из 49 стобалльников в регионе остались учиться только четыре человека.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование». В него, в частности, включен федеральный проект «Успех каждого ребенка». Бюджет проекта составил 80,5 миллиарда рублей. В его рамках в России будет создана система, при которой уже на ранних этапах обучения, помимо базового образования, ребенок сможет выбрать интересующие его направления будущей профессиональной деятельности. К концу 2024 года ученики 5-11-х классов смогут наряду с основными школьными предметами проходить программы профессионального обучения.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!