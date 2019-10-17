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Массовый обман туристов вскрылся в Амстердаме

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Массовый обман туристов вскрылся на «плавающем» цветочном рынке Bloemenmarkt — одной из достопримечательностей Амстердама. Об этом сообщает De Telegraaf со ссылкой на исследование агентства Bulb Quality Support (BQS).

Всего один процент луковиц, проданных на рынке, впоследствии расцветал. Кроме того, в упаковке оказывалось до 20 процентов меньше луковиц, чем было заявлено, а внешний вид тюльпанов отличался от того, что было изображено на упаковке.

Еще одним цветочным рынком, на котором массово обманывали покупателей, оказался торговый бульвар в городе Лиссе. Там расцветало только два процента проданных луковиц.

Как отмечает издание, проблема обмана покупателей на цветочных рынках Нидерландов существует около 20 лет. Чаще всего жертвами становятся туристы, так как они не вернутся, чтобы предъявить продавцу претензии.

Плавающий цветочный рынок Амстердама существует с XVII века. На своем нынешнем месте он находится с 1889 года. В настоящее время рынок в основном функционирует как туристическая достопримечательность.

В апреле 2019 года в Амстердаме открыли первый 5D порнокинотеатр, получивший название 5D Porn. В заведении будут демонстрировать эротические фильмы в формате 3D, но с дополнительными эффектами, в частности с водой, ветром, световыми эффектами, вибрирующими сидениями и прочим. Все это синхронизируют с происходящим на экране.

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