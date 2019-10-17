Россияне назвали причины нелюбви к общественному транспорту

38 процентов россиян не любят общественный транспорт из-за хамства водителей и других пассажиров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на результаты опроса «Авто Mail.ru».

Также 54 процента респондентов жалуются на холод или духоту в салонах, 31 процент раздражают частые поломки и сбои в расписаниях.

При этом большинство пользователей автомобильного портала признались, что эпизодически пользуются общественным транспортом из-за дешевизны, скорости, а также в случае приема алкоголя. Ежедневно общественным транспортом пользуются 30 процентов опрошенных.

Исследование проводилось с 15 по 22 августа 2019 года среди 4154 опрошенных на портале.

В 2018 году Анапа возглавила список российских городов, жители которых в наибольшей степени удовлетворены работой общественного транспорта. Второе место списка заняла Тюмень, третье — расположенный в Тульской области Новомосковск

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