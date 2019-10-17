Протестующие взбесили пассажиров и были скинуты с поезда

dailymail.co.uk

Протестующие экоактивисты разъярили пассажиров лондонского метро, забравшись на поезда утром в четверг, 17 октября. Об этом пишет Daily Mail.

Активисты провели акции сразу на нескольких станциях. В частности, на Кеннинг Таун двое мужчин забрались на крышу состава и развернули там плакат «Обычный бизнес = смерть». Из-за их действий поезд не мог отправиться с платформы, на ней собралась толпа людей.

В какой-то момент взбешенные пассажиры не выдержали: сначала в демонстрантов полетел стаканчик с кофе, затем мужчин начали хватать за лодыжки. На кадрах видно, что по меньшей мере одного из них стащили вниз. Мужчину, вероятно, начали пинать, однако в происходящее вмешался сотрудник метрополитена.

Экоактивисты проводят демонстрации в Лондоне уже 11 дней. Они призывают правительство и бизнес предпринимать действия для борьбы с изменением климата. Утром 17 октября были арестованы восемь протестующих. Общее число взятых под стражу с 7 октября — более 1700 человек.

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