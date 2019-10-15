Жителям Гонконга запретили подходить к районам проживания силовиков

Суд Гонконга запретил местным жителям заходить в кварталы, в которых проживают полицейские со своими семьями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство Гонконга.

Суд вынес запрет, чтобы обеспечить безопасность сотрудников полиции Гонконга. Теперь гонконгцам запрещено посещать отведенные для правоохранителей кварталы без разрешения.

Также в постановлении запретили блокировать дороги, пешеходные переходы и тротуары, мешать сотрудникам и членам их семей входить в свои дома и выходить оттуда. Помимо этого жителям официально запретили светить с помощью прожекторов и лазеров в окна квартир правоохранителей.

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В сообщении отмечается, что случаи насилия в отношении полицейских участились. Протестующие портят имущество силовиков и подвергают их жизни опасности. Местные жители неоднократно закидывали квартиры работников полиции «коктейлями Молотова», а также обливали стены их жилищ краской.

Протесты в Гонконге продолжаются почти четыре месяца. Они были спровоцированы планами районной администрации принять законопроект об экстрадиции, который предусматривает выдачу подозреваемых в совершении преступлений на материковую часть Китая. Под давлением протестующих власти Гонконга отказались от реализации этих планов, однако акции не прекратились. Демонстранты стали требовать расследования излишне жестких действий полиции в отношении протестующих и отставки Кэрри Лам с поста главы администрации региона.

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