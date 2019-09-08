Протестующие в Гонконге призвали Трампа освободить их от контроля Пекина

Участники акций протеста в Гонконге обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой спасти город. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что в ходе протестной акции демонстранты несли американские флаги и плакаты с демократическими лозунгами. Также они скандировали «Боритесь за свободу, поддерживайте Гонконг» и «Сопротивляйтесь Пекину, освободите Гонконг».

Материалы по теме «Мы хотим, чтобы Китай повторил судьбу СССР» Участники протестов в Гонконге о власти, митингах и России

«Когда США погрязли в торговой войне с Китаем, это хорошая возможность для нас продемонстрировать им, как прокитайские группировки также нарушают права людей в Гонконге и способствуют полицейской жестокости», — сообщил журналистам один из протестующих.

Протесты в Гонконге длятся свыше двух месяцев. Массовые акции начались в июне в ответ на планы районной администрации разрешить выдачу подозреваемых в совершении преступлений на материковую часть Китая. Несмотря на отказ властей Гонконга от реализации этих планов, демонстранты стали требовать расследования излишне жестких действий полиции в отношении протестующих и отставки Кэрри Лам с поста главы администрации региона.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!