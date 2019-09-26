Китай обвинил США в организации протестов в Гонконге

Власти Китая располагают доказательствами того, что массовые протесты в Гонконге спровоцированы западными странами, в частности, США. Об этом заявил председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган КНР) Ли Чжаньшу на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, передает РИА Новости.

«У нас есть доказательства того, что происходящее в Гонконге прошло тщательное планирование и в последующем инициировано США и Западом», — приводит агентство его слова.

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8 сентября участники акций протеста в Гонконге обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой спасти город. Отмечается, что в ходе протестной акции демонстранты несли американские флаги и плакаты с демократическими лозунгами. Также они скандировали «Боритесь за свободу, поддерживайте Гонконг» и «Сопротивляйтесь Пекину, освободите Гонконг».

14 августа посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что ситуация в Гонконге является «цветной революцией», которую пытается осуществить Запад для сдерживания Китая. До этого президент США Дональд Трамп рассказал, что американская разведка подтверждает, что власти Китая направили войска к границе с Гонконгом, после чего предложил личную встречу председателю КНР.

Протесты в Гонконге начались более двух месяцев назад. Они были спровоцированы планами районной администрации принять законопроект об экстрадиции, который предусматривал выдачу подозреваемых в совершении преступлений на материковую часть Китая. Под давлением протестующих власти Гонконга отказались от реализации этих планов, однако акции не прекратились. Демонстранты стали требовать расследования излишне жестких действий полиции в отношении протестующих и отставки Кэрри Лам с поста главы администрации региона.

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