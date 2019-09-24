США призвали Китай защитить демократию Гонконга

Президент США Дональд Трамп призвал Китай защищать «демократический образ жизни» Гонконга. Об этом сообщает агентство AFP в Twitter.

Соответствующее заявление было сделано во время выступления в ООН. Отмечается, что Трамп также упомянул, что время терпения «китайских торговых злоупотреблений» прошло.

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8 сентября участники акций протеста в Гонконге обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой спасти город. Отмечается, что в ходе протестной акции демонстранты несли американские флаги и плакаты с демократическими лозунгами. Также они скандировали «Боритесь за свободу, поддерживайте Гонконг» и «Сопротивляйтесь Пекину, освободите Гонконг».

14 августа посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что ситуация в Гонконге является «цветной революцией», которую пытается осуществить Запад для сдерживания Китая. До этого президент США Дональд Трамп рассказал, что американская разведка подтверждает, что власти Китая направили войска к границе с Гонконгом, после чего предложил личную встречу председателю КНР.

Протесты в Гонконге начались более двух месяцев назад. Они были спровоцированы планами районной администрации принять законопроект об экстрадиции, который предусматривал выдачу подозреваемых в совершении преступлений на материковую часть Китая. Под давлением протестующих, власти Гонконга отказались от реализации этих планов, однако акции не прекратились. Демонстранты стали требовать расследования излишне жестких действий полиции в отношении протестующих и отставки Кэрри Лам с поста главы администрации региона.

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