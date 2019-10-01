Выстрел полицейского в протестующего в Гонконге попал на видео

Китайская угроза / Telegram

В Гонконге полицейские применили огнестрельное оружие против протестующих, серьезно ранив одного человека. Видео инцидента было размещено местным студенческим телевидением Campus TV, оно доступно в Telegram-канале «Китайская угроза».

На кадрах видно столкновение протестующих и полиции. В какой-то момент демонстрант пытался ударить стража порядка металлическим прутом, тот в ответ развернулся и выстрелил нападавшему в грудь. После этого пострадавший упал на землю, а другие протестующие кинули в правоохранителей зажигательную смесь.

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Как передает CNN, инцидент произошел в районе Чхюньвань. Пострадавшего на скорой отправили в больницу, о его состоянии не сообщается. В то же время медики рассказали о доставленном в больницу в критическом состоянии демонстранте, но более подробная информация не разглашается.

Впервые о применении огнестрельного оружия против протестующих сообщалось в конце августа. Однако тогда данных о пострадавших не поступало.

Протесты в Гонконге идут уже почти четыре месяца. Они были спровоцированы планами районной администрации принять законопроект об экстрадиции, который предусматривал выдачу подозреваемых в совершении преступлений на материковую часть Китая. Под давлением протестующих власти Гонконга отказались от реализации этих планов, однако акции не прекратились. Демонстранты стали требовать расследования излишне жестких действий полиции в отношении протестующих и отставки Кэрри Лам с поста главы администрации региона.

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