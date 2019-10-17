Крупные российские банки начнут оказывать госуслуги

Со следующего года в отделениях крупных российских банков можно будет получить определенные госуслуги. Об этом эксперименте Минэкономразвития пишет газета «Известия».

Среди прочего, россияне в кредитных организациях смогут получить пенсию или материнский капитал, оформить статус индивидуального предпринимателя, а также зарегистрироваться в качестве страхователя. В первом этапе будут участвовать шесть банков: Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ, Связь Банк, Газпромбанк и Тинькофф Банк. Пилотный проект будет запущен в Подмосковье, Астраханской и Кировской областях, Башкирии и Санкт-Петербурге, а с 2022 года эта практика может быть распространена на всю страну.

В ведомстве уточнили, что услуги будут оказываться бесплатно, большое внимание будет уделено защите персональных данных.

17 сентября Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании единого ресурса сведений о гражданах. В федеральной базе будет содержаться информация о фамилии, имени и отчестве гражданина, дате и месте его рождения и смерти, СНИЛС, ИНН, гражданстве и семейном статусе. Предполагается, что единый реестр существенно упростит документооборот, и многие госуслуги станут доступнее.

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