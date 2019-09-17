Создание единой базы данных россиян одобрили в Госдуме

Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании единого ресурса сведений о гражданах. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента во вторник, 17 сентября.

В федеральной базе будет содержаться информация о фамилии, имени и отчестве гражданина, дате и месте его рождения и смерти, СНИЛС, ИНН, гражданстве и семейном статусе.

Авторы законопроекта полагают, что новая система уменьшит количество правонарушений при получении мер соцподдержки, а также в налоговой сфере. Если закон будет принят, изменения начнутся с января 2022 года, однако на создание единой базы потребуется время. Переходный период продлится до 2025 года, следует из положений документа.

Как отметил член комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, единый федеральный ресурс упростит межведомственное взаимодействие.

В свою очередь, глава профильного комитета Думы по информационной политике Леонид Левин считает, что инициатива существенно упростит документооборот, многие госуслуги станут доступнее.

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