МВД захотело собирать ДНК фигурантов всех уголовных дел

МВД России подготовило законопроект, позволяющий расширить число россиян, которые должны ставиться на обязательный учет в базу данных ДНК. Об этом в четверг, 23 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на врио начальника экспертно-криминалистического центра МВД России Сергея Сыромятникова.

По его словам, законопроект разработан в целях максимального увеличения массива федеральной базы данных ДНК-информации, что повысит уровень раскрываемости и профилактики преступлений. В случае его принятия, к концу 2021 года массив базы увеличится до 5,2 миллионов объектов, что соответствует почти 3,5 процентам населения России.

Представитель МВД напомнил, что сейчас в стране обязательной геномной регистрации подлежат только лица, осужденные за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также преступлений против половой неприкосновенности и свободы. Кроме того, в базу попадают генетические коды неопознанных трупов и следов, изъятых с мест преступлений. После принятия законопроекта на геномный учет будут ставиться данные всех отбывающих наказание в виде лишения свободы, подозреваемых, обвиняемых и административно арестованных.

Предполагается, что в течение трех лет на реализацию законопроекта потребуется порядка восьми миллиардов рублей.

29 апреля сообщалось, что МВД направило вице-премьеру России Татьяне Голиковой предложение о доступе к базам данных больных, страдающих психическими заболеваниями, алкоголизмом и наркоманией с целью предупреждения совершения ими преступлений.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!