МВД захотело отбирать машины у пьяных российских водителей

МВД России предлагает изымать автомобили у водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Об этом в понедельник, 20 мая, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Соответствующее предложение направлено в правительство для закрепления на законодательном уровне. Также предложено усилить ответственность за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения.

29 апреля сообщалось, что МВД направило вице-премьеру России Татьяне Голиковой предложение о доступе к базам данных больных, страдающих психическими заболеваниями, алкоголизмом и наркоманией, с целью предупреждения совершения ими преступлений.

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