Птицу с редчайшим окрасом сняли на камеру

В американском городе Порт-Сент-Люси, штат Флорида, обнаружили редчайшего желтого представителя вида красный (виргинский) кардинал. Об этом сообщает газета USA Today.

Преподаватель фотографии Трейси Уоркман (Tracy Workman) впервые заметила во дворе необычного красного кардинала 3 октября. Спустя девять дней птица с ярко-желтым окрасом прилетела вновь. На этот раз женщина пять минут следила за особью и успела заснять ее на камеру. «Я не могла поверить, что действительно встретила ее, — вспоминает американка. — Я так обрадовалась».

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Профессор биологии Обернского университета Джеффри Хилл (Geoffrey Hill) заключил, что на снимках запечатлен взрослый самец вида красный кардинал с редкой генетической мутацией. По его словам, о встречах с желтыми представителями данного вида сообщают не чаще трех раз в год.

Красный кардинал — официальный символ семи штатов США. Представители этого вида вырастают до 23 сантиметров в длину и весят около 45 граммов. Самцов отличает ярко-красный окрас с черной «маской» на мордочке, у самок серовато-коричневое оперение. Красные кардиналы обитают преимущественно на востоке США, а также в Канаде и Мексике.

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